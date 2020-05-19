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Koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:02:18 -
Koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 13 Mayıs'ta Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak'ta bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbar üzerine adresi denetledi.

Denetimde kumar oynanmadığı, ancak içeride 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

İş yeri sahibi Yunus E. F'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'ndan 3 bin 180'er lira ceza kesildi.

Yunus E. F. hakkında adli işlem başlatıldı, iş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

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