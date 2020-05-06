Koronavirüs tedavisinde son durum | Lama nedir?

Tüm dünya koronavirüs salgınını ortadan kaldırmak için büyük bir savaş içerisinde. Pek çok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Son olarak 2016 yılında askıya alınan bir deneyin yeniden başladığı yönünde. İşte, detaylar.

Koronavirüs tedavisinde son durum

Euronews’te yer alan habere göre: lamalar üzerinde araştırma 2016 yılında Belçika'da başladı ancak önceki pandemiler son bulduğu için bu çalışma da askıya alındı. Yeniden ele alınan araştırmaya göre lamalarda bulunan bir tür antikor, insan hücrelerini korumada önemli rol oynuyor. Araştırmacıların lamalara ait antikorları insan üzerinde denemek için hazırlıklara başladığı ifade edildi.

Lama nedir?

Lama (Lama glama), devegiller (Camelidae) familyasından Güney Amerika’nın dağ ve çayırlarında toplu halde yabani olarak yaşayan Guanako’dan evcilleştirilmiş gevişgetiren bir otobur hayvan türü. Yük taşımak için İnka Medeniyeti tarafından eğitilmiştir. Ve devenin yakın akrabası olduğu bilinmektedir.