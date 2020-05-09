  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca izin çıktı!

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Yerli bir ilaç firmamız tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 22:48:00 - 2020-05-09 23:15:38
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca izin çıktı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen koronavirüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.

Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli ilaç müjdesini vererek "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!
Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!

Dünya

Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!

Ömer Döngeloğlu Hoca'nın duası kabul mü oldu? Uhud'da yaptığı dua ortaya çıktı
Ömer Döngeloğlu Hoca'nın duası kabul mü oldu? Uhud'da yaptığı dua ortaya çıktı

Gündem

Ömer Döngeloğlu Hoca'nın duası kabul mü oldu? Uhud'da yaptığı dua ortaya çıktı

Koronavirüs salgınından ölen Müslüman şehit midir? İşte cevabı
Koronavirüs salgınından ölen Müslüman şehit midir? İşte cevabı

İSLAM

Koronavirüs salgınından ölen Müslüman şehit midir? İşte cevabı

"Bu bilgi bana başka kaynaktan geldi" diyen Dilipak'tan gündemi sarsan açıklama: Kovid-19 mikrop değil ajan! İkinci şoku aşıda yaşayacağız

Gündem

"Bu bilgi bana başka kaynaktan geldi" diyen Dilipak'tan gündemi sarsan açıklama: Kovid-19 mikrop değil ajan! İkinci şoku aşıda yaşayacağız

İngiltere tarihi fiyaskoyu itiraf etti: İmajımızı Türkiye kurtardı
İngiltere tarihi fiyaskoyu itiraf etti: İmajımızı Türkiye kurtardı

Dünya

İngiltere tarihi fiyaskoyu itiraf etti: İmajımızı Türkiye kurtardı

Katar'da koronavirüs vaka sayısı ile ölü sayısı arasında çarpıcı fark!
Katar'da koronavirüs vaka sayısı ile ölü sayısı arasında çarpıcı fark!

Dünya

Katar'da koronavirüs vaka sayısı ile ölü sayısı arasında çarpıcı fark!

Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede felaket!
Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede felaket!

Korona Virüs

Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede felaket!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı