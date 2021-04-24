Koronavirüs tedavisi için ilaç bulundu mu?
Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların etkisi aşılama oranı yüksek olan ülkelerde hissedilmeye başlandı. Aşılar hastalıktan değil hastalığın ağır geçirilmesinin önüne geçiyor. Koronavirüs tedavisinde kullanılmak için bir ilacın geliştirilip geliştirilmediği merak ediliyor. Peki, korona ilacı nerede bulundu?
Koronavirüs salgınına karşı dünyanın elindeki silahlar artmaa devam ediyor. Aşıların yanı sıra hastalığın tedavisine yönelik ilaçlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Son olaraka Japonya'dan bir haber geldi. Peki, koronavirüs tedavisinde hangi ilaç kullanılacak?
Koronavirüs tedavisi için ilaç bulundu mu?
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı.
"Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Kovid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.
Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.