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Gündem Koronavirüs tedavisi gören Uzman Çavuş'tan kötü haber
Gündem

Koronavirüs tedavisi gören Uzman Çavuş'tan kötü haber

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 10:24:00 -
Koronavirüs tedavisi gören Uzman Çavuş'tan kötü haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Antalya’daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."

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