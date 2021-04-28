Koronavirüs tedavisi gören Uzman Çavuş'tan kötü haber
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun vefat etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.
MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Antalya’daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."