Koronavirüs yeni tedavi yolu | 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Salgının nasıl ortaya çıktığı, nasıl dünyaya yayıldığıyla ilgili pek çok iddia bulunuyor. Ancak herkesin ortak hayali pandeminin sona ermesi. Bunun içinde etkili aşı ve ilaçların kullanılır olması son derece önemli. Rusya, İngiltere, Kanada ve ABD’de aşılama çalışmaları başlarken Türkiye, Çin aşısının faz 3 sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, koronavirüs ilacı bulundu mu?

Koronavirüs tedavisi bulundu mu? | Aşı olmadan koronavirüs tedavi edilecek mi?

Prof. Dr. İbrahim Benter, koronavirüs tedavisinin bulunduğunu açıkladı. Kanal D Ana Haber'e katılan Prof. Dr. İbrahim Benter, "Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Benter, “Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak. Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz. Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç. Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şu an da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum” dedi.

Bilindiği gibi koronavirüse karşı etkili bir ilaç henüz bilinmiyor. Tedavide hastalığın sebep olduğu sorunları ortadan kaldıracak ilaçlar kullanılıyor. Erken dönemde başlanan söz konusu ilaçlar hastaların yoğun bakıma girişlerini bir hayli azaltıyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve hekimler hastaların kendilerine verilen ilaçların tamamını aksatmadan kullanmasını tavsiye ediyor.

Benter’in söz ettiği ilaç ise Almanya’da geliştirildi. Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, koronavirüse karşı ilaç geliştirdiklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 virüsünün tutunduğu ACE2 adlı proteini durdurarak ilaç ürettiklerini ve aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretmeyen hastalara büyük ümit olduğunu duyurdu. Söz konusu ilacın gerekli izinleri aldıktan sonra piyasaya çıkmasının 2022 yılını bulması bekleniyor.