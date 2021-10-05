  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan "Paris İklim Anlaşması" çıkışı: Uyarıyoruz!..

Türkiye'den WhatsApp, Facebook ve Instagram açıklaması: Artık bir zorunluluk

Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: Muazzam bir operasyona imza atıldı

Toprakta yetişiyor... Kilosu tam 60 bin lira! O ülkeler sıraya girdi

Macron'a tokat gibi cevap: Biz senin Haçlı atalarına karşı Osmanlı'yı buraya çağırdık

Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara sert tepki: Bunlar terörist

FOX TV'deki 'Porno' skandalında yeni perde! Mesele Fulya Öztürk’ün programı değil sen hala anlamadın mı?

Otomobil markalarının Türkiye'de en çok satan modelleri belli oldu! 1. sıra şaşırtmadı

Paşinyan'dan İran itirafı! İhaneti resmen açıkladı

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Bakanlıktan flaş karar
Sağlık Koronavirüs tablosu endişelendiriyor! Vaka sayısı 30 bine dayandı
Sağlık

Koronavirüs tablosu endişelendiriyor! Vaka sayısı 30 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı 5 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 20:18:00 - 2021-10-05 20:39:59
Koronavirüs tablosu endişelendiriyor! Vaka sayısı 30 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 228 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 802 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

29 bin 802 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 802 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 355 bin 564 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 269 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 10 milyon 586 bin 681’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay