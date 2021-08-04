Koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında endişelendiren artış

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 122 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 822 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

4 Ağustos tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 4 Ağustos’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 822 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 oldu.

Son 1 günde toplam 256 bin 163 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 243 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 40,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun” dedi.