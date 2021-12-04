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Sağlık Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca 'Bundan kaçınmalıyız' diyerek uyardı
Sağlık

Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca 'Bundan kaçınmalıyız' diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 19:36:00 - 2021-12-04 19:58:10
Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca 'Bundan kaçınmalıyız' diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 228 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 374 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 374 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 353 bin 35 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 463 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 857 bin 540 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız” dedi.

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