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Gündem Koronavirüs tablolarına bakmayan Uğur Dündar rezil oldu
Gündem

Koronavirüs tablolarına bakmayan Uğur Dündar rezil oldu

Hükümetin test sayılarını düşürerek vakaları az göstermeye çalıştığını ileri süren ‘duayen yalancı’yı iki farklı tarihin koronavirüs tabloları rezil etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:08:00 -
Koronavirüs tablolarına bakmayan Uğur Dündar rezil oldu

 yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda ‘duayen yalancı’ ismiyle anılan Sözcü yazarı Uğur Dündar, AK Parti’yi iftiralarla hedef alsa da gerçekler gün yüzüne çıkıyor.

Koronavirüs testleri üzerinden hükümete saldıran ve aslı olmayan bilgiler paylaşan Uğur Dündar’ı, her gün yayınlanan bilanço tabloları rezil etti.

Sosyal medya hesabından, “Test sayısını azaltarak vakaları düşük göstermeye çalışmak yerine hiç test yapmayın, hiç vaka olmasın!..” diyerek hükümetin testleri azaltarak vakaları az göstermeye çalıştığını ileri süren Dündar’ı, 20 Nisan ve 30 Mayıs’ta yayınlanan tablolar susturdu.

Yayınlanan tablolara göre, 20 Nisan tarihinde 322 bin test yapıldı ve 61 bin yeni vaka tespit edildi.

30 Nisan’da ise, test sayısı 20 Nisan’a göre sadece 57 bin azalarak 265 bin oldu ve vaka sayısı 31 bine düştü.

Test sayılarında az bir düşüş olmasına rağmen vaka sayılarının yarı yarıya düştü.

Hükümetin aldığı tedbirlerin işe yaramadığını ve vaka sayısının daha yüksek olduğunu ileri süren Dündar’ı bu rakamlar rezil etti.

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