Koronavirüs sürecinin görünmez kahramanları!

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye’yi etkisi altına alan milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Covid-19 pandemisinde hem vaka takibi hem de hastaların evde takibi için kurulan filyasyon ekipleri, vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan filyasyon ekipleri artan vaka sayılarına müdahale etmeye çalışıyor.

Filyasyon ekipleri şefi Mehmet Cüceler çalışmalar kapsamında yaşanan zorluklara değinerek; “Ekip olarak günlük 13 ekip 26 kişi, 3 vardiya şeklinde çalışılıyor. Toplamda 48 ekip, 10 masa başında, 30 tanede çağrı merkezi ve sahada ise 80 kişi ile çalışıyoruz.

Yaşadığımız zorluklar ise hastalarımızın ev adreslerini bulmakta sıkıntı yaşayabiliyoruz. Köylerine gittiğimizde konum olmayabiliyor, telefonlar çekmiyor.

Ekiplerimizle ulaşmaya çalışıyoruz. Hastaların adresleri farklı yerlerde çıkabiliyor. İnsanları aradığımızda ‘Sen beni bulacaksın madem gel bul’ şeklinde ters tepkiler alabiliyoruz. Bu hastalarımızı da geze geze bulmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Koruyucu kıyafetlerin özel olması nedeniyle hareketlerin kısıtlandığını belirten Cüceler; “Bu özel kıyafetlerle çalışmak çok zor oluyor. Hasta olmamak için bunları giymek mecburiyetindeyiz. Ama hareket kısıtlı.

Kış mevsiminde üşümemek için faydası olacaktır ama yaz mevsiminde çok zordu. Yazın yarım saat içinde her tarafımız ter içinde kalıyor. Biz rahat olsun diye büyük beden giyiyoruz ama gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.