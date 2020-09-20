Koronavirüs sürecinde üç sanatçıyı aynı görselde buluşturan sergi: DISKO-19

İSTANBUL (AA) - Anadolu'da yıllardır var olan ortak amaca hizmet etme usülünü farklı alanlarda deneyimleyerek sergi, söyleşi ve etkinlikler düzenleyen sanat oluşumu I ME CE'nin yeni sergisi "DISKO-19" sergisi Passage Petits-Champs merdivenlerinde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde I ME CE ile çalışan üç sanatçının farklı üsluplarını aynı görsel üzerinde buluşturuyor.



Minyatür estetiğini referans alan "DİSKO-19"da, salgın sırasında öne çıkan toplumsal fenomenlere yer veriliyor.

İllüstrasyon, kolaj, çizim gibi yöntemlerin bir arada olduğu DİSKO-19, dijital bir tuvalde ışıklı kutu (lightbox) yöntemiyle 150x200 mm boyutunda sergileniyor.

Sergi, I ME CE ve sanatçılar Elçin Arpaçay, Merve Heper ile Emine Sandal'ın, karantinanın her yönden kısıtlayıcı etkisiyle baş etmek üzere gelecek günleri bir mizansen çerçevesinde hayal edebilmek adına kurgulandı.

- "DISKO-19, tekrar düşünmek için işte size fırsat"

Üç aylık çabanın ürünü olan sergi, sanatçıların bireysel figür ve manzara çalışmalarının dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen I ME CE Danışmanı Dündar Hızal, "DISKO-19" sergisinin salgın döneminde evinden çıkamayan I ME CE'nin iki sanat direktörünün başının altından çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğlence, gece hayatı, özlenen festivaller ve en nihayetinde 'disko' sahnesi, karantinanın her yönden kısıtlayıcı etkisiyle baş etmek üzere gelecek günleri bir mizansen çerçevesinde hayal edebilmek adına kurgulanmış, sanat izleyicisinin faydasına sunulmuştur. Dünya savaşları, büyük felaketler, salgınlar gibi yıkıcı etkiler bırakan ve türün çaresizliğini gösteren olaylardan sonra eğlenme konusunda büyük iştah duyan insanlık bugün de aynı durumu yaşıyor. Temel içgüdümüz hayatta kalmak değil de eğlenmek olabilir. Tekrar düşünmek için işte size fırsat: DISKO-19..."

"DISKO-19" sergisi, 30 Eylül'e kadar görülebilecek.

