Koronavirüs sürecinde kullanılan yurtlar yeniden öğrencileri bekliyor

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen vatandaşlara tahsis edilen Sakarya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, yeniden öğrencileri ağırlayacağı günler için hazır hale getiriliyor.

Öğrencileri yeniden ağırlayacağı günü bekleyen kentteki yurtlarda temizlik, onarım, dezenfeksiyon ve tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı.



Çalışmalar ve süreç hakkında AA muhabirine bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, koronavirüs döneminde 2 bin 554 vatandaşı yurtlarda en güzel şekilde ağırladıklarını söyledi.

Özsoy, misafirlerin gönüllerinde güzel yer bırakmak için çalıştıklarını, sportif, sosyal ve sanatsal olarak faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Vatandaşların karantina süreçlerini hiçbir sıkıntı yaşamadan dolu dolu geçirdiğine işaret eden Özsoy, misafirlerini memnun bir şekilde evlerine gönderdiklerini dile getirdi.

Özsoy, yurtlarda kalan misafirlerin hiçbirinde pozitif vaka olmadığını, bunun kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Sakarya adına misafirlerine birçok yöresel ikramda bulunduklarını aktaran Özsoy, koronavirüs sürecinde ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencileri de yurtlarda ağırlamaya devam ettiklerini anlattı.

- "Öğrencileri güzel ortamlarda ağırlamak için gayret ediyoruz"

Arif Özsoy, misafirleri yolcu ettikten sonra yurtlarda "tepeden tırnağa" hazırlık çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Yurtlarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında personelle başlattıkları hummalı çalışmaların sürdüğünü belirten Özsoy, 12 yurtta odaların içi ve dışı ile bahçe bölümlerinde çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Yurtlara geldiklerinde öğrencileri nezih ve güzel ortamlarda ağırlamak için gayret ettiklerini ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız da bu noktada çok yönlü çalışmalar yapıyor. Öğrencilerimizin içi rahat olsun, endişeye mahal vermesinler. Yurtları ve odaları hazır. Tertemiz ortamlarda önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çocuklarımızı en güzel şekilde misafir edeceğiz. Yurtlarımız hazır, gece gündüz çalışıyoruz. Ailelerimiz de hiç endişe etmesin. Çocukları, bizim çocuklarımızdır. Emanetleri emin ellerde olacak. Onlara her türlü yaşanabilir ortamı sunmak için gayret ediyoruz."















