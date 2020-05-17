Koronavirüs sonrası talep patladı: Herkes o bölgelere yöneldi

Koronavirüs salgını sonrası İstanbul'un kırsal bölgelerinde yer alan konut ve arsa fiyatları artış gösterdi. Özellikle salgın döneminde sıkışık apartmanlar yerine bahçeli evlerin önemi daha da arttı.

İstanbul dışından bile talep aldıklarını belirten İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Nizameddin Aşa, koronavirüsle yaşanan değişimi şöyle anlattı;

"Şile, Ağva, Silivri, Büyükçekmece, Arnavutköy'ün köyleri ve Çatalca taraflarında çiftlik tipi evler, yazlık, bahçeli ev ve arsalara talep çoğaldı. Arayıp soran çok var. Genellikle 'Gelecek dönemde böyle bir salgın olacaksa evde kapanıp kalmaktansa hiç olmazsa bir bahçem olsun' diye arayanlar oluyor. Ama bu bir psikoloji. Eyleme dönüştü mü? Daha öyle bir piyasa oluşmadı. Konuştuğum emlakçı arkadaşlarım 'Arayan soran çok, başımızı kaldıramıyoruz' diyor. Ama tabi gelemiyorlar. Salgın bittikten sonra asıl tablo ortaya çıkacak. Arayanların en az yüzde 20'si eyleme geçecek."

Şile'de emlakçılık yapan Kemal Öztürk de, koronavirüs nedeniyle özellikle 45-50 yaş üstü vatandaşların aramalarının çoğaldığını belirterek, "Genellikle 'Şehir merkezinden uzak arsa, çiftlik evi ve bahçeli ev olsun' demeye getiriyorlar. Parası olan ev yapabileceği imarlı yer almak istiyor, olmayan da 'Karavan oturturum' düşüncesiyle tarla soruyor. Arayanların az kısmı da olsa salgından sonra geleceğini düşünüyoruz. Şile'ye rağbet olacak, piyasalar düzelecek." dedi.

Ağva'da emlakçılık yapan Kazım Aslan ise, "Bu aralar piyasa çok hareketlendi, insanlar bu taraflara gelmek istiyor. 'Korkuyoruz, buralar hem rahat hem de daha temiz' diyorlar. İstanbul'da salgında böyle sıkışık yerlerde kalmaktansa haftalarca bağ bahçenin olduğu yerlerde olmak istiyorlar. Genellikle prefabrik kurmak isteyenler, tarlaların fiyatlarını soruyor." diye konuştu.

Köy evi talebi

Çatalca ve Silivri'de emlak ofisleri olan Engin Eren de, "Her iki bölgede de yoğunluk arttı diyebilirim. Kovid-19'dan sonra bunun artması da gayet normal. Köy yeri, hazır villa, villa imarlı arsa ve arazi arayışlarında aramalar geliyor. İnsanlar şehir yaşamından uzaklaşmak istiyor. Parası olan, büyük dönüm arazi yer arıyor, çiftlik kurmak istiyor. Parası olmayan da tarla üzerine prefabrik kurmanın hayalini kuruyor. Arayanların genelde, 'İmarlı arsa arıyoruz, şehirden uzaklaşıp müstakil bir hayat istiyoruz" bilgisini verdi.

Arnavutköy'de emlakçılık yapan Mücahit Genç de şunları söyledi:

"Salgından sonra 'İstanbul dışındaki araziler satılmaz, yatırım yapmazlar' dedik. Ama yanlış düşünmüşüz. Hiç tahmin etmiyorduk. Arayanların büyük çoğunluğu bir köy evi arıyor. 'Koronavirüs belki de uzun sürecek. Sokağa çıkma yasaklarında evde değil de bahçemde olsam' diyor. Satışların salgından sonra artacağına inancımız tam."