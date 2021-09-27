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Dünya Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 07:32:00 -
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 232 milyon 495 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 760 bine ve iyileşenlerin sayısı 209 milyon 118 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 728 bini, Hindistan'da 33 milyon 678 bini, Brezilya'da 21 milyon 343 bini ve İngiltere'de 7 milyon 664 bini geçti.

Japonya, Kovid-19 ile mücadelede 65 yaş üstü kişilere gelecek yıl başında üçüncü doz aşıyı uygulayacak.

Öte yandan, hükümet raporunda, Japonya'nın Kovid-19'un yayılmasının durdurulması ve eş zamanlı olarak işletme faaliyetlerin sürdürülmesi için "dirençli bir ekonomiye" ihtiyacı olduğu bildirildi.

 

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