  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüs salgınında son 24 saat
Korona Virüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:04:00 -
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 63 milyon 320 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 469 bini, iyileşenlerin sayısı 43 milyon 787 bini aştı.

ABD'de vaka sayısı 13 milyon 760 bin, Hindistan'da 9 milyon 457 bin, Brezilya'da 6 milyon 317 bin, Rusya'da 2 milyon 295 bini aştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle bölge ülkeleri arasında sınır kontrolü yapmadan seyahat sağlayan Schengen'in işlev görmemesi üzerine Avrupa'nın durma noktasına geldiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü belirterek, "Kovid-19 süreci, mağazalarda online ve temassız ödemelere geçişle bu dijitalleşme eğilimini hızlandırdı" dedi. 

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn salgından sonra Ulusal Sağlık Vijilans Programının önümüzdeki yıl uygulanacağını söylerken, ülkede yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı yatak sıkıntısı çekmeye başladı.

Merriam-Webster Sözlüğü, 2020 yılının kelimesi olarak "salgın" kelimesini seçti

Salgın döneminde İngiltere'de 700 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlandığı, ülkede ise toplam 15 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı bildirildi.

İngilizcenin önemli kaynaklarından olan Merriam-Webster Sözlüğü, 2020 yılının kelimesi olarak "Pandemik" kelimesini ilan etti.

Lübnan'da hükümet, Noel döneminin yaklaşması nedeniyle Kovid-19 kapsamında alınan katı önlemleri hafifletme kararı aldı. Buna göre ülkede 17.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı 23.00 ve 05.00 olarak revize edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ek ekonomik destek sağlanmasının salgın nedeniyle gündemde olmadığını belirtti.

Rus vatandaşları ise salgında tekrar kötüleşen koşullar nedeniyle gıda ve ilaç harcamalarını artırırken, gıda dışı mal ve hizmetlere olan harcamalarını azalttı.

Umman'da tedbirler gevşetiliyor

Çin'deki Hong Kong Lideri Carrie Lam, artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarının Çarşamba gününden itibaren evlerinde çalışmaya başlayacağını açıkladı. Bu bağlamda Lam, restoranların 2 hafta boyunca saat 22: 00'ye kadar faaliyet gösterebileceğini ve ikiden fazla kişinin aynı masayı paylaşmasının yasak olduğunu açıkladı.

Filistin Başbakanı Muhammed İstiyye, Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin aşı yaptırmaya çalıştığını belirtti.

Umman'da Kovid-19'un Yayılmasından Kaynaklanan Gelişmeleri İnceleyen Yüksek Kurul, 6 Aralık'tan bu yana salgınla mücadelede getirilen kısıtlamaların bir kısmının hafifletilmesi için bir dizi karar alındığını belirtti. Devletin idari birimlerinde düşük kapasite ile çalışma süresi önümüzdeki hafta itibariyle sona erecek ve ülkeye giriş için otel ve seyahat şirketlerinin ayarlaması şartıyla turist vizesi verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayla ilgili açıklama yaptılar! Darbeci Sisi’ye beklenmedik darbe
Dünya

Olayla ilgili açıklama yaptılar! Darbeci Sisi’ye beklenmedik darbe

Geçen ay Mısırlı iki insan hakları savunucusu aktivistin gözaltına alınması sonrası Mısırlı Darbeci Sisi batı ülkelerinin radarına girdi...
Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Dünya

Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep e..
MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı
Gündem

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda baş..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay