Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 63 milyon 320 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 469 bini, iyileşenlerin sayısı 43 milyon 787 bini aştı.

ABD'de vaka sayısı 13 milyon 760 bin, Hindistan'da 9 milyon 457 bin, Brezilya'da 6 milyon 317 bin, Rusya'da 2 milyon 295 bini aştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle bölge ülkeleri arasında sınır kontrolü yapmadan seyahat sağlayan Schengen'in işlev görmemesi üzerine Avrupa'nın durma noktasına geldiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü belirterek, "Kovid-19 süreci, mağazalarda online ve temassız ödemelere geçişle bu dijitalleşme eğilimini hızlandırdı" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn salgından sonra Ulusal Sağlık Vijilans Programının önümüzdeki yıl uygulanacağını söylerken, ülkede yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı yatak sıkıntısı çekmeye başladı.

Merriam-Webster Sözlüğü, 2020 yılının kelimesi olarak "salgın" kelimesini seçti

Salgın döneminde İngiltere'de 700 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlandığı, ülkede ise toplam 15 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı bildirildi.

İngilizcenin önemli kaynaklarından olan Merriam-Webster Sözlüğü, 2020 yılının kelimesi olarak "Pandemik" kelimesini ilan etti.

Lübnan'da hükümet, Noel döneminin yaklaşması nedeniyle Kovid-19 kapsamında alınan katı önlemleri hafifletme kararı aldı. Buna göre ülkede 17.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı 23.00 ve 05.00 olarak revize edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ek ekonomik destek sağlanmasının salgın nedeniyle gündemde olmadığını belirtti.

Rus vatandaşları ise salgında tekrar kötüleşen koşullar nedeniyle gıda ve ilaç harcamalarını artırırken, gıda dışı mal ve hizmetlere olan harcamalarını azalttı.

Umman'da tedbirler gevşetiliyor

Çin'deki Hong Kong Lideri Carrie Lam, artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarının Çarşamba gününden itibaren evlerinde çalışmaya başlayacağını açıkladı. Bu bağlamda Lam, restoranların 2 hafta boyunca saat 22: 00'ye kadar faaliyet gösterebileceğini ve ikiden fazla kişinin aynı masayı paylaşmasının yasak olduğunu açıkladı.

Filistin Başbakanı Muhammed İstiyye, Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin aşı yaptırmaya çalıştığını belirtti.

Umman'da Kovid-19'un Yayılmasından Kaynaklanan Gelişmeleri İnceleyen Yüksek Kurul, 6 Aralık'tan bu yana salgınla mücadelede getirilen kısıtlamaların bir kısmının hafifletilmesi için bir dizi karar alındığını belirtti. Devletin idari birimlerinde düşük kapasite ile çalışma süresi önümüzdeki hafta itibariyle sona erecek ve ülkeye giriş için otel ve seyahat şirketlerinin ayarlaması şartıyla turist vizesi verilecek.