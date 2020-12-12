Koronavirüs salgını sürecinde güvenli alışveriş nasıl yapılır?

Yüksek riskli bireyler arasında; yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış ve solunum rahatsızlığı olan kişiler, şeker hastaları, kalp rahatsızlığı yaşayanlar veya kanser tedavisi gören kişiler yer almaktadır. Bu bireyler herhangi bir kalabalığın arasında bulunmamalıdır. Yüksek risk grubunda olmayanlar marketlere gidebilir fakat kesinlikle kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Yaşlı ve hasta kişileri virüs tehlikesinden uzak tutmak için düşük riskli bireyler, yiyecek ya da diğer ihtiyaçlarını onlar için almayı teklif edebilir.

Teslimat ile alışveriş nasıl olmalı?

Yüksek riskli grubunda yer alan ve yardıma muhtaç olanlar için uzmanlar %100 risksiz olmasa da bir teslimat hizmetine bağlı kalmanın en güvenli yol olduğunu açıklıyor. Teslimat görevlinizden yiyecekleri kapınızın dışında bırakmasını söyleyin. Sizin ya da teslimat görevlisinin COVID-19 virüsünün bir taşıyıcısı olma ihtimaline karşı teması minimumda tutmak gerekmektedir. Önlemi arttırmak için yiyecekler kapınıza gelmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız. Araştırmacılar virüsün torbalar ve ambalajlar gibi kontamine yüzeylerden bulaşma riskinin düşük olduğunu ifade etse de şüphe içinde olmaktansa güvende hissetmek daha önemlidir.

Markette güvenli alışveriş nasıl yapılmalı?

Alışveriş yapmak için marketin kalabalık olmadığı saatleri tercih edin. Virüs yakın temas yoluyla bulaştığı için, sosyal mesafeyi arttırmak; virüse yakalanma riskini en aza düşürecektir. Kendinizi birçok insanla birlikte markette bulduğunuz takdirde ihtiyacınız olanı alın ve oradan ayrılın. Kullandığınız alışveriş sepetlerini temiz tutabilmeniz için dezenfektan mendilleri yanınızda bulundurun. Eldivenler burada fazla işe yaramayacaktır, çünkü eldivenleriniz kirlenmiş bir ürüne dokunursa, dokunulan bir sonraki şeyi de kirletmiş olacak. Markette yürürken yüzünüze, gözlerinize ve burnunuza dokunmamaya dikkat edin. Ödeme yapıldıktan sonra el dezenfektanı kullanmayı unutmayın.

Yiyeceklerinizi aldıktan sonra nasıl kullanabilirsiniz?

Kutular, şişeler ve kavanozlar-cam, metal, plastik vb. gibi gıda ambalajlarını mutlaka dezenfekte etmeniz gerekir. Bunun için günlük dezenfektan mendillerinizi kullanın. Konu taze meyve ve sebzeleri tüketmeye gelince her zamanki gibi meyve ve sebzelerinizi bol suyla yıkayın. Tüm yiyeceklerinizi bıraktıktan sonra, çantalarınızın dokunduğu tüm yüzeyleri dezenfekte ederek temizleyin.