Koronavirüs salgını nedeniyle Nebiyan Doğa Festivali iptal edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Nebiyan Doğa Festivali'nin iptal edildiği bildirildi.

19 Mayıs Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ilki gerçekleştirilen Nebiyan Doğa Festivali'nin 19 Mayıslı Gençlerin ve 19 Mayıs Belediyesinin ortak iradesiyle hazırlandığı hatırlatıldı.

Birçok etkinliğin düzenlendiği festivale yurdun çeşitli illerinden büyük katılım olduğu belirtilen açıklamada, "Bu yıl ikincisini düzenlemek için aylardır çalışmalarını sürdüren Festival etkinlik yönetimi, bu kapsamda daha farklı etkinlikleri bir araya getirmek için toplantılar da düzenlemiştir. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan ve Kovid-19 salgın koşullarından kaynaklı son günlerde vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle, halk sağlığını gözettiğimiz ve yeni risklerin ortaya çıkmasını engellemek adına bir yıl sonra coşkuyla gerçekleştirmek için 2. Nebiyan Doğa Festivalimizi 2020 yılı için iptal etme kararı aldık. 2021 yılında buluşmak dileğiyle." ifadelerine yer verildi.