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Dünya Koronavirüs salgını Arap ülkelerinde de yayılıyor
Dünya

Koronavirüs salgını Arap ülkelerinde de yayılıyor

Tüm dünyada bir türlü kontrol altına alınamayan koronavirüs salgını, Arap ülkelerinde de hızla yayılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 07:30:00 -
Koronavirüs salgını Arap ülkelerinde de yayılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 1018'e, Tunus'ta 3 bin 260'a yükselirken, Bahreyn'de ise vaka sayıları arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 sebebiyle 14 kişi daha hayatını kaybetti, 1000 yeni vaka tespit edildi, 169 kişi sağlığına kavuştu.

Son duruma göre, ülkede toplam can kaybı 1018'e ulaşırken, vaka sayısı 127 bin 903, iyileşenlerin sayısı ise 80 bin 210 oldu.

Tunus'ta 96 bin 789 vaka

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede salgın nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 518 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 3 bin 260'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, bugüne kadar toplam vaka sayısının 96 bin 789'a, iyileşenlerin sayısının ise 70 bin 851'e yükseldiği ifade edildi.

Bahreyn'de son durum

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, 169 kişinin virüse yakalandığını, böylece toplam vaka sayısının ülkede 86 bin 956'ya çıktığını duyurdu.

Açıklamada, 70 bin 851 kişinin iyileştiği belirtilirken, bugün salgından ölüm yaşanmadığı, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 341 olduğu kaydedildi.

Diğer Arap ülkeleri, son 24 saatteki koronavirüs bilançolarını henüz duyurmadı.

 

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Yorumlar

Metin Uyulan

USA Irakta milyon defa öldürdü İsrail Lübnan’da yüz binleri öldürdü Esad Suriye’de öldürdüğü Arap sayısı hiç yazmayayım . Diz ne diyorsunuz bin insan ölmüş virüsten ?
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