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Sağlık Koronavirüs salgını 25-49 yaş arasında yoğunlaştı
Sağlık

Koronavirüs salgını 25-49 yaş arasında yoğunlaştı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsün 25-49 yaş aralığında yoğun artış gösterdiğini belirterek, "Koronavirüs artık gençlerde de ağır seyredebiliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:04:00 -
Koronavirüs salgını 25-49 yaş arasında yoğunlaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz önemli değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda hızlı artış gösteren koronavirüs vakalarında artık gençlerin de olduğuna dikkat çeken Prof. Kayıpmaz, "Hastalığın daha çok 25-49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden genç hastalarımız var, oluyor." dedi.

'25-49 yaş aralığında daha sık görülmeye başladı'

Dünyada vaka sayısının 63 milyonu geçtiğini, 1 milyon 465 binden fazla insanın da hayatını kaybettiğini hatırlatan Kayıpmaz, "Ülkemize baktığımızda her gün yaklaşık 30 bin yeni vakamız var. Bunların içerisinde ağır hasta sayısı dün itibariyle 5 bini geçti. Ağır hasta sayımızda da artış var. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Durum Raporu’nda yer alan bir veriye göre hastalığın daha çok 25-49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz. 25 ile 49 yaş arasındaki kişiler dediğiniz aktif iş hayatı içerisinde kişiler, aktif sosyal yaşantının içerisinde kişiler, günlük insan hareketliliğinin içerisinde yoğun olarak bulunan kişilerdir. Doğal olarak da bu kişilerde sizin hastalık tanısı koyma olasılığınız daha yüksek hale geliyor. Testler de şu an 170 bini geçmiş durumda. Hastalık, 25-49 arasında daha sık görülmeye başlandı, hastalar ağırlaştı. Bunu kendi klinik tecrübemizden yola çıkarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

'Artık gençlerde de ağır seyrediyor'

Kayıpmaz, koronavirüsün artık gençlerde de ağır seyredebildiğini gördüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Genç hastalarımız da var. Genç hastalarımızdan altta yatan hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatarak tedavi görüyor. Ne yazık ki bazen de hayatını kaybeden genç hastalarımız oluyor. Yani gençlerin şöyle düşünmemesi lazım; 'bu hastalık gençlere bir şey yapmıyor. Ben rahatça dolaşabilirim. Benim kurallara uymama gerek yok' gibi yanlış bir kanıyla hareket edilmemesi lazım. Özellikle gençler, iş yaşantısı ve insan hareketliliği içerisinde daha aktif olduğu için, her birimizden daha fazla dikkat etmeli. Bir diğer sebep de gençler hastalığı evdeki büyüklerine götürebilir. Evdeki büyükler hasta olduğunda onların zaten hastalığı ağır seyretme, ağır geçirme ihtimali daha yüksek olduğu için de buna ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor."

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