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Yaşam Koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Güncel korona risk haritası
Yaşam

Koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Güncel korona risk haritası

İl il koronavirüs risk durumu | Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Milyonların beklediği kabine toplantısı 15 Mart Pazartesi günü yapıldı. Pek çok kişi yeni risk haritasını araştırmaya başladı. Peki, hangi iller kırmızıya döndü? Maviye dönen iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 20:50:00 -
Koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Güncel korona risk haritası

Koronavirüs risk haritası yeni | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı ve illerin risk durumları açıklandı. Peki, güncel risk haritası açıklandı mı?

Koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Güncel korona risk haritası

Kabine toplantısı 15 Mart’ta yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mevcut uygulama devam edecek. Gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla milletimizin yeterli dikkati gösteremediğini tahmin ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli olunacağını düşünüyorum. Vakalardaki artış devam ederse yeni kısıtlamalar da uygulanacaktır” dedi.

Toplantının ardından henüz yeni risk haritası açıklanmadı.

1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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