Koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Güncel korona risk haritası
İl il koronavirüs risk durumu | Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Milyonların beklediği kabine toplantısı 15 Mart Pazartesi günü yapıldı. Pek çok kişi yeni risk haritasını araştırmaya başladı. Peki, hangi iller kırmızıya döndü? Maviye dönen iller hangileri?
Koronavirüs risk haritası yeni | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı ve illerin risk durumları açıklandı. Peki, güncel risk haritası açıklandı mı?
Koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Güncel korona risk haritası
Kabine toplantısı 15 Mart’ta yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mevcut uygulama devam edecek. Gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla milletimizin yeterli dikkati gösteremediğini tahmin ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli olunacağını düşünüyorum. Vakalardaki artış devam ederse yeni kısıtlamalar da uygulanacaktır” dedi.
Toplantının ardından henüz yeni risk haritası açıklanmadı.
1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon