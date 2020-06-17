Koronavirüs pandemisi turizm tercihlerini değiştirdi

Koronavirüs pandemisiyle beraber yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği tatil modeli de değişti. Daha çok villa kiralama, büyük tatil köyleri, butik oteller veya otellerin ailelere özel alanı gibi tercihleri öne çıkıyor. Bu konuda yeni trend tatil seçeneklerinin zirvesinde ise villa tatili yer alıyor.

Villa kiralama firması sahibi Yusuf Temrel, yeni tatil modeline ilişkin olarak şunları söyledi: “Fiyatlar villaların özelliğine göre değişmekle beraber genelde haftalık kira ücreti 3 bin - 20 bin lira arasında olan villalara tatilciler daha yoğun ilgi gösteriyor. Şunu belirtmek istiyorum villalarımızın hepsi lüks ve özel havuzlu villadır. Fiyatları villanın oda sayısı, manzarası, denize mesafesi ve havuz büyüklüğü gibi çeşitli faktörler etkiliyor. Pandemi sürecinden dolayı kiralık villalar otel tatiline ciddi bir alternatif oldu. Geçen yaz özel tatil yapmak isteyen yarım milyon misafir tercihini özel villalardan yana kullanmıştı. Bu yaz ise pandeminin getirdiği özel şartlar nedeniyle tercihini villadan yana kullanacak olan misafirlerin birkaç milyonu bulabileceğini ön görüyoruz.”

Pandemide villa tatilinin avantajı

Yusuf Temrel, pandemide kişiler arası yakın temasın virüsün bulaşma sebeplerinin başında geldiğini belirterek, “Oteller kalabalık insan grupları, yoğun yemek salonları ve diğer ortak alanlar nedeniyle bulaş için ciddi risk oluşturabilir. Villalarımız ise tamamen kişiye özel alan sunmaktadır. Tüm tatil süreniz boyunca havuz, güneşlenme alanı, odalar, bahçe, teras gibi tüm alanlar sadece size aittir. Hem tek bir otel odası yerine kocaman bir villanız oluyor, havuzu onlarca kişiyle paylaşmak yerine havuz keyfini sadece siz ve sevdikleriniz çıkarıyorsunuz hem de pandemiden korunuyorsunuz. Bu bakımdan Villa tatili risklerden uzak çok özel bir tatil imkanı sunmuş oluyor” dedi.

Villa turizminde pandemi hazırlığına yönelik alınan tedbirler neler

Villa tatilinin doğası gereği otellere göre çok daha sağlıklı bir tatil imkânı sunmasına rağmen mükemmel hizmet anlayışı ile Covid-19 pandemisi tedbirlerini aldıklarını ifade eden Temrel, “Bu kapsamda villalarımızın temizliği, dezenfeksiyon işlemleri, havuz bakımı gibi konularda bilim kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerini göz önünde bulundurarak düzenlemeler yaptık. Takım arkadaşlarımıza eğitim verdik” şeklinde konuştu.

Villa tatilinin otel tatilinden farkı nedir

“Otellerde sanki şehirde hayatınız devam ediyormuş gibi kalabalıklarda bulunuyorsunuz, ortak alanlarda hep bir insan kalabalığı içerisindesiniz” diyen Temrel, “Bu ortamlarda bir yandan sosyal mesafeyi korumaya çalışacak bir yandan da tüm aile birkaç metrekarelik bir odaya sıkışacaksınız. Villalarda ise anahtarı teslim aldığınızdan itibaren kendinizi evinizde hissedersiniz. Günün her saatini ailenizle planlayabilir, kalabalıktan uzakta oksijeni bol, yemyeşil doğada, eşsiz manzarada ailenizle kuş sesleri eşliğinde güne merhaba diyebilir, istediğiniz zaman özel havuzunuzda serinleyebilirsiniz. Villalarda odaları tutmazsınız veya kişi sayısına bağlı değildir, villanın tamamı sizindir. Villa tatili sizlere birbirinden farklı çok özel seçenekler sunar. Açık havuz, kapalı havuz, deniz manzarası veya doğa manzarası, villanın kendine özgü onlarca seçenekleri ile her bir villa kendine özgü eşsiz tatil tecrübesi yaşatır” ifadelerini kullandı.

Ünlülerin tercihi villa tatili

TY Grup CEO’su Yusuf Temrel, her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ünlünün gözlerden uzak, mahremiyetin korunduğu villaları tercih ettiğini, ünlülerin daha çok deniz manzaralı, ultra lüks villalarda yorgunluklarını attıklarına dikkat çekerek, sanatçılardan futbolculara, siyasilerden bürokratlara kadar çok sayıda kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

Tatilcilere tavsiyeleriniz neler?

Pandemiden dolayı tatilden vazgeçilmemesi gerektiğini dile getiren Temrel, "Bu sene pandeminin gölgesinde tatil yapacağımız için mutlaka tüm seçenekleri gözden geçirin. Tercihinizi hangi yana kullanacaksanız mutlaka Covid-19 tedbirlerini sorgulayın. Eğer tercihinizi villadan yana kullanacaksanız size uygun bir villayı tercih edin. Karar vermeden web sayfamızı ziyaret etmenizi ve hepsi birbirinden özel, her bütçeye uygun seçeneklerimizi incelemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca kurumsal firmalar haricinde villa kiralamamanızı dikkatle öneririm.