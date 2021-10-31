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Sağlık Koronavirüs, o organı da vuruyor
Sağlık

Koronavirüs, o organı da vuruyor

Tüm dünyada 4.5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsün bir etkisi daha tespit edildi. Yeni açıklanan bir araştırma, Kovid-19’un iç kulağa bulaşabileceğini ve potansiyel olarak bir dizi işitsel problemi tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:52:10 - 2021-10-31 18:52:10
Koronavirüs, o organı da vuruyor

Tüm dünyada 4.5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsün bir etkisi daha tespit edildi. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Massachusetts Göz ve Kulak Enstitüsü’ndeki bilim adamlarının yeni açıkladıkları bir araştırma, Kovid-19’un iç kulağa bulaşabileceğini ve potansiyel olarak bir dizi işitsel problemi tetikleyebileceğini ortaya koydu. Koronaya yakalandıktan sonra kulakla ilgili bazı şikayetler bildiren 10 hastayı inceleyen araştırmacılar, virüsün saç hücrelerinin yanı sıra iç kulak hücrelerine bulaşabileceğini ve bunun da işitme kaybı, kulak çınlaması, baş dönmesi ve denge kaybına sebep olabileceğini söyledi. Virüsün iç kulağa nasıl girdiğinin anlaşılmadığını bildiren araştırmacılar, işitme güçlüğü çeken Kovid-19 hastalarının yüzdesi hakkında da bir bulgu olmadığını belirtti.

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