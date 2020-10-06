Koronavirüs nedeniyle uyaran şoförü boynundan bıçakladı
Kocaeli Kartepe'de bir kişi, koronavirüs kuralları nedeniyle yanına oturulmasına izin vermeyen halk otobüsü şoförünü boynundan bıçaklayarak yaraladı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Murat Cürül'ün kullandığı İzmit-Kartepe arası sefer yapan özel halk otobüsüne binen iki kişiden biri, otobüs şoförünün yanındaki boş koltuğa oturmak istedi fakat şoför Cürül, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğunu söyleyerek oturmasına müsade etmedi.
İki kişi şoförle tartışmaya başladı. Zanlılardan biri yanındaki bıçakla şoförü boynundan bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Murat Cürül'ün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Zanlıların başka bir hastaneye giderek darp raporu aldıkları ve şoförden şikayetçi oldukları ortaya çıktı.