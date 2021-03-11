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Sağlık Koronavirüs ne zaman biter? Koronavirüsün biteceği tarih
Sağlık

Koronavirüs ne zaman biter? Koronavirüsün biteceği tarih

Koronavirüs hiç bitmeyecek mi? Türkiye’de 1 Mart 2020’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. İlk vakanın ardından büyük bir mücadele başladı. Maske, mesafe ve hijyen üçlüsünün yanı sıra geride kalan süreçte pek çok kısıtlama uygulandı. Ülkemizde 1 Mart’tan bu yana ise yerinde karar dönemi başladı. Salgın milyonların üzerinde bir yorgunluk oluşturdu. Herkesin ortak sorusu ise ‘Pandemi ne zaman bitecek?’ oluyor. Koroavirüs ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:10:00 -
Koronavirüs ne zaman biter? Koronavirüsün biteceği tarih

2019 yılının aralık ayında Çin’de bir salgının başladığı haberi tüm dünyaya yayıldı. Türkiye, ocak ayında hızla Bilim Kurulu oluşturdu ve bazı ülkelerle uçuşları durdurdu. Türkiye’nin aldığı önlemler sayesinde virüs ülkemize dört ay gecikmeli giriş yaptı. Bu süreç hem hastalığın tanınması hem de önlem alınması adına çok önemli bir kazanç oldu. 11 Mart 2020’de ülkemizdeki ilk vaka tespit edildi. Peki, salgın ne zaman bitecek?

Koronavirüs ne zaman biter? Koronavirüsün biteceği tarih

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kömürcüoğlu, “Pandemi tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Aşılamada dünyada ilk 10 içindeyiz. Toplumun yüzde 10'unda ilk doz aşı yapıldı, bu grubun büyük bölümünde aşılama tamamlandı. Ancak iller tablosunda çok yüksek riskli ve yüksek riskli il sayısı giderek artıyor. Tekrar ciddi kısıtlama kararları almak zorunda kalmamak için yeni normalle yaşamaya alışmamız lazım. Bu nedenle 'Kısıtlamalar gevşedi' diye rehavete kapılmadan, özellikle kapalı ortamlarda çok daha dikkatli davranılması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi çok büyük önem taşıyor. Maalesef salgının yakın bir tarihte sonlanacağı beklentisi yok, yeni normal ile yaşamaya alışmamız lazım. Kısıtlamalar gevşediği için tedbirleri elden bırakmadan günlük hayatımızı düzenlememiz gerekiyor”dedi. 

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