2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan salgın kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Türkiye’de ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Vatandaşlar sık sık salgının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, korona salgını bitecek ki?

Koronavirüs ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı açıklama

25 Mart Perşembe günü Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, aşılama doğrultusunda salgının en geç haziran ayı sonunda kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Bakan Koca, “Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur, 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' Bunun bir cevabı var, 'Aşılama tamamlandığında.' Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var. Her birimizin süreçte tedbirlere uyması, aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum” dedi.