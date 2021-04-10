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Dünya Koronavirüs kurallarına uymadı! Başbakana para cezası kesildi
Dünya

Koronavirüs kurallarına uymadı! Başbakana para cezası kesildi

Norveç Başbakanı Erna Solberg, doğum günü kutlamalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını çiğnediği için para cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 14:06:00 -
Koronavirüs kurallarına uymadı! Başbakana para cezası kesildi

Norveç emniyetinden polis şefi Ole Saeverud, başbakana 20 bin kron (yaklaşık 19 bin TL) para cezası verildiğini duyurdu.

Şubat ayında 60'ıncı yaş günü için bir dağ evinde 13 aile üyesinin katıldığı bir parti veren Solberg, geçen ay "10 kişi" kuralını ihlal ettiği için özür dilemişti.

 Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkede 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.

Reuters'ın haberine göre polis, genelde bu kuralı delenlere ceza kesilmezken, hükümetin koyduğu kurallara uyulması için Solberg'in başbakan kimliğiyle öncülük etmesi gereken bir isim olduğunu ifade etti.

Saeverud, "Yasalar herkes için aynı, ancak herkes yasalar önünde eşit değil" ifadesini kullandı.

 

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