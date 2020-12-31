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Gündem Koronavirüs karantinasında dehşete düşüren olay
Gündem

Koronavirüs karantinasında dehşete düşüren olay

Kayseri Melikgazi'de eşi ve oğlu ile koronavirüs karantinasında olan Fikret Doğruyol isimli vatandaş odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:13:00 -
Koronavirüs karantinasında dehşete düşüren olay

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi'ndeki evinde, emekli Fikret Doğruyol'un (52) odasından dışarı çıkmamasından şüphelenen aile bireyleri yanına gitti.

Doğruyol'u yatağında hareketsiz bulan eşi ve oğlu, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olan Doğruyol'un, dün akşam rahatsızlandığı ve eve gelen sağlık ekiplerince yapılan testinin sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi.

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