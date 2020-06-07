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Aktüel

Koronavirüs ile mücadele hız kesmiyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, ilçe genelindeki iş yerleri ve apartmanlara hijyen paketi dağıtmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:11:00 -
Koronavirüs ile mücadele hız kesmiyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, ilçe genelindeki iş yerleri ve apartmanlara hijyen paketi dağıtmaya devam ediyor.


Koronavirüse karşı ilk günden itibaren amansız şekilde mücadele veren Talas Belediyesi, bu kapsamda bir yandan ortak kullanım alanlarında hijyen ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, diğer yandan da ilçedeki tüm apartmanlara dezenfekte ürünleri dağıtarak vatandaşların koronavirüsle mücadelesine katkı sağlıyor.


Bu kapsamda, apartman girişleri, merdivenler, korkuluklar ve asansör gibi ortak kullanım alanlarının dezenfektanının yapılması için 6 litre yüzey dezenfektanı, 5 adet maske, 3 çift eldiven ve 1 adet temizlik bezinden oluşan hijyen paketi tek tek binalara dağıtılıyor. Bina görevlilerine ya da yöneticilerine teslim edilen ürünler, ortak kullanım alanlarının hijyen ve dezenfektanı için kullanılıyor. Bunun yanı sıra bina altlarında bulunan iş yerlerine de yine hijyen ve dezenfektan ürünleri veriliyor.


BAŞKAN YALÇIN’DAN REHAVET UYARISI


Vatandaşlara rehavet uyarısı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ilk günkü gibi teyakkuz halinde olduklarını ifade ederek maske, mesafe ve temizlik kuralına kesinlikle uyulması gerektiğinin altını çizdi.


VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR


Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren Talas Belediyesi’nin desteğini daima yanlarında hissettiklerini dile getiren vatandaşlar da temizlik ve hijyen sağlanması konusunda verdiği destekten dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

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