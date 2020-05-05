Koronavirüs ilacı TR-C 19 ne zaman kullanılacak?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirilen "TR-C 19" isimli ilaç, aktif koronavirüs hastaları için umut oldu.

Yerli Üretim haber platformunda yer alan habere göre; yerli ve milli imkanlarla üretilen Kovıd-19 ilacının ismi ise TR-C 19.

"Milletimize hayırlı olsun" notuyla duyurulan yerli koronavirüs ilacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirildi.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde toplumların sağlığını önemli ölçüde tehdit eden yeni tip koronavirüs hastalığına karşı ilaç üretim çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü, Türkiye'de de bu yönde çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

Sağlık alanındaki birçok buluş için gerekli olan üniversite-sanayi iş birliğinin, Kovid-19 salgınında her zamankinden daha da önem taşıdığını vurgulayan Erdöl, "Büyük bir imtihandan, tarihi bir dönemeçten geçtiğimiz bugünlerde, tüm kamu ve özel kurumlarımızla devlet-millet dayanışmasının küresel sahnedeki ender örneklerinden birini vererek yolumuza yıkılmadan, teslim olmadan devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesinin, Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon protokolü olan 58 eğitim ve araştırma hastanesiyle, vatan müdafaasının sadece cephede olmadığını gösterdiğini, öğretim üyelerinin kahramanlıkları ve özverileriyle salgının en ön cephesinde görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Ar-Ge çalışmaları meyvesini verdi

Kovid-19 salgınının takip ve kontrolünü sağlamak ve millete hizmet sunmak üzere seferberlik şuuruyla Ar-Ge faaliyetlerine de hız verdiklerini ifade eden Erdöl, ilaç çalışmalarında geldikleri aşamayı şöyle anlattı:

"Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların bir neticesi olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB'in de desteklediği 'TR-C 19' ismiyle ürettiğimiz ilacın Ar-Ge çalışmaları neticesinde, daha önce laboratuvarda izole edilen Kovid-19 virüsünü nötralize ettiğini ve gönüllü, aktif Kovid-19 pozitif hastalar üzerinde uygulamaya hazır hale geldiğini ifade etmek istiyorum. Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız. Bu vesileyle Sağlık Bilimleri Üniversitemizin fedakar çalışanlarına, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ'ye, TÜSEB'e, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne, Antimikrop Ar-Ge Ve Biyosidal Analiz Merkezine ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Rektör Erdöl ve Dr. Varlıbaş, çok kısa bir zaman içinde, "TR-C 19" ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile detaylı bir şekilde paylaşılacağını da bildirdi.