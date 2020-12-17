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Sağlık Koronavirüs ilacı bulundu mu?
Sağlık

Koronavirüs ilacı bulundu mu?

Koronavirüs ilacını kim buldu? | Koronavirüs salgınının sona ermesi tüm insanlığın ortak arzusu. Salgına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken önemli bir açıklama Almanya’dan geldi. Almanya’da bulunan Formycon isimli bir şirket daha önce Prof. Dr. İbrahim Benter’in keşfettiği yöntemi kullanarak bir ilaç geliştirdi. Peki, koronavirüs ilacı ne zaman satılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 07:01:00 -
Koronavirüs ilacı bulundu mu?

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada bilim insanları büyük bir mücadele veriyor. Aşı ve ilaç cephesinden son dönemde sık sık güzel haberler gelmeye başladı. Son olarak Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, koronavirüs tedavisi için bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Peki, koronavirüs ilacı piyasaya ne zaman çıkacak?

Koronavirüs ilacı bulundu mu?

Farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter, 2015’te kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri Angiotensin’i keşfetti. Prof. Dr. Benter, ‘çivi enzim’ olarak adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu. Söz konusu yöntemi kullanan Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, koronavirüs tedavisi için bir ilaç geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu ilacın gerekli izinleri aldıktan sonra piyasaya çıkmasının 2022 yılını bulması bekleniyor. Prof. Dr. İbrahim Benter yaptığı açıklamada, "Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şu an da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum" dedi.

Formycon CEO'su Carsten Brockmeyer, "Biz virüsün hücrelere girmek için kullandığı giriş portalını engelliyoruz. Bu, mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlar. Bu şekilde gelecekteki koronavirüs salgınlarını da önlüyoruz" dedi.

Formycon yöneticisi Dr. Nicolas Combé ise geliştirdikleri ilacın ağır koronavirüs hastalarının tedavi edebileceklerini ve bunun Covid-19'un yayılmasının önüne set çekme anlamına geldiğini söyledi.

İbrahim Benter kimdir? | İbrahim Benter hayatı
İbrahim Benter kimdir? | İbrahim Benter hayatı

Biyografi

İbrahim Benter kimdir? | İbrahim Benter hayatı

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