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Ekonomi

Koronavirüs Harvard profesörünü milyarder yaptı

Tüm dünyanın ekonomisini alt üst eden koronavirüs bazı isimlerin servetini katladı. Harvard Üniversitesi’nde tıp profesörü olan 72 yaşındaki Timothy Springer, koronavirüs salgınıyla dolar milyarderi oldu.

2020-04-23 11:07:00 -
Koronavirüs Harvard profesörünü milyarder yaptı

Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomilere ağır darbe vururken, bu süreçte servetlerini artıranlar da oldu. Bu kişiler arasında Harvard Üniversitesi'nden tıp profesörü Timothy Springer de yer aldı.

Bloomberg’ün haberine göre, geçmişte Moderna isimli biyoteknoloji şirketine 5 milyon dolarlık yatırım yapan Springer, Moderna hisselerinin salgınla birlikte sıçramasıyla dolar milyarderi oldu. Springer’ın geçmişte aldığı hisselerin değeri şu an 800 milyon dolara yükseldi.

Springer, 2018’de verdiği bir mülakatta, “İhtiyaç duyduğumdan daha fazla servet edindim, daha fazlasına ihtiyacım olduğunu sanmıyorum” demişti.

ABD’nin en zengin akademisyenlerinden biri haline gelen Springer, 1999 yılında da bir girişimini Millennium Pharmaceuticals’a 100 milyon dolara satarak adından söz ettirmişti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde immünolog olan Springer, en iyi ilk integrinleri ve hücreler arası adezyon moleküllerini keşfetmesi ve bu moleküllerin bağışıklık sisteminde nasıl işlev gösterdiğini gösterme konusundaki öncü çalışmaları ile tanınıyor.

Moderna koronavirüse karşı aşı geliştiriyor

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna’nın hisse değeri, şirketin corona virüsüne karşı aşı üretme girişimleriyle bu yıl yüzde 152 artış kaydetti. Moderna, söz konusu aşıyı insanlar üzerinde de denemeye başlayan dünya genelinde birkaç şirketten biri.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geçen hafta 400 milyon dolarlık destek verme kararı aldığı Massachusetts merkezli şirket, bu yıl sonunda aşı çalışmasında son aşamaya ulaşmayı hedefliyor.

Salgınla birlikte ABD’de son bir ayda 22 milyon kişi işini kaybetmişti.

Zoom’un patronu da servetini katladı

ABD merkezli telekonferans hizmeti şirketi Zoom da, salgınla birlikte değerini katlayan şirketler arasında yer almıştı. İnsanlar virüsten korunmak için evlere kapanınca, görüşmeler de telekonferansla yapılmaya başlandı.

Bu süreçte pazar payını en çok artıran şirket Zoom olurken, Zoom’un patronu servetini yıl başından bu yana 4,2 milyar dolar artırarak 7,8 milyar dolara yükseltti.

E-ticaret devi Amazon’un patronu Jeff Bezos’un serveti ise bu dönemde 28 milyar dolar artışla 143 milyar dolara yükseldi.

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Yorumlar

kenan bulur

bu adamin parmagi olabilir korona virüsunde kim servetini bu zamanda artirdiyasa isin icinde onlar var
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