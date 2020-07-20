Koronavirüs Hackerlara yaradı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi süreci ile internet üzerinden siber saldırı oranı arttı.
Yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) patlak vermesi hackerların işine yaradı. Evden çalışmaların başladığı dönemde haberleşmenin bir çoğu Gmail, Yahoo, Yandex Mail, üzerinden sağlanmıştı. Bu platformların daha fazla kullanıldığını bilen hackerlar yönlerini haberleşme aygıtlarına çevirdi. Kimlik bilgilerini ele geçirmeyi planlayan hackerlar önemli şirketlerin çalışanlarına ve genel olarak platform kullanıcılarına zararlı linkler gönderdi. Koronavirüs ile kimlik avı %667'lik bir artış gösterdi.