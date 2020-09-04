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Aktüel "Koronavirüs" evlenecek çiftlerin mutluluklarını engelleyemedi
Aktüel

"Koronavirüs" evlenecek çiftlerin mutluluklarını engelleyemedi

Edirne'de denetim ekipleri düğün ve nikah salonlarını denetledi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:32:41 -
"Koronavirüs" evlenecek çiftlerin mutluluklarını engelleyemedi

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında düğünler denetleniyor.

İl Salgın Denetim Merkezi'ne (İSDEM) bağlı "İşyeri denetim ekipleri" Sarayiçi mevkisi ve Karaağaç Mahallesi'ndeki düğün ve nikah salonlarında denetim gerçekleştirdi.

Polis, sağlık görevlisi, zabıta ve gıda kontrol görevlisinden oluşan ekipler, il hıfzıssıhha kurulunun düğün salonlarıyla ilgili almış olduğu kararlara uyulup uyulmadığı yerinde denetliyor.

Bir saat süren düğünlere katılanların ateş ölçümü ve maske kontrolü gerçekleştiriliyor. Sadece kapalı su ikramı yapılan törenlerde sık sık sosyal mesafe uyarısında da bulunuluyor.

Özay Ak ve Ayşegül Kalkan da kurallara uygun şekilde düğünlerini gerçekleştirenlerden.

Ak, AA muhabirine, düğünlerle ilgili kısıtlama olmasına rağmen düğün törenini ertelemediğini ifade etti.

Salgın tedbirlerine uyduklarını ifade eden Ak, "Tabii kurallara uygun şeklide düğün yapma kararı aldık. Şu anda da en uygun şeklide mutlu günümüzü gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kalkan da koronavirüsün mutlu günlerini engelleyemediğini, kurallara uyarak düğünlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ekiplerin bugüne kadar 500 düğün denetimi gerçekleştirdiği, denetimlerin süreceği vurgulandı.





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