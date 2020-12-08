Koronavirüs dünyaya oradan yayılmıştı! Endişelendiren görüntüler

Yaklaşık 1 yıl gibi bir süredir koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 1 buçuk milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Virüs Çin'in Vuhan kentindeki pazardan dünyaya yayılmıştı. Vuhan'da kurulan pazardan gelen görüntüler ise endişeye neden oldu.

Salgının başlangıcında virüsün kaynağının birçok farklı hayvan türü olabileceği belirtilse de ağırlıklı olarak yarasalar üzerinde durulmuştu.

Şok görüntüler

Koronavirüsün genetik kodunu inceleyen bilim insanları, hastalığa ilişkin Çin'deki yarasalara işaret etmişti. Ekonomiden yaşama dünya düzenini neredeyse tüm yönleriyle altüst eden salgınla ilgili Vuhan'da endişelendiren manzaralar tekrar ortaya çıktı.

Hijyen kurallarına dikkat etmediler

Salgınının üzerinden neredeyse bir sene geçmesinin ardından Vuhan'da bir sokak pazarında yerel atıştırmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı.Satıcıların, pazarda balıkları satışa hazırladıkları alanda hijyen kurallarına dikkat etmemesi dikkat çekti.

Halk; sebze, canlı balık, kurbağa ve kaplumbağalar satın almak için koşuşturdu. Balık ve sebze satıcısı Nie Guangzhen, "Korkmuyorum. Korkacak ne var?" dedi.

27 yaşındaki Hu Hang, "Alışverişe çıkmak ve arkadaşlarımla yemek yemek gibi eğlenceli ve heyecanlı zamanları gerçekten özledim." diye konuştu.