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Sağlık

Koronavirüs diyabete de davetiye çıkarıyor

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma sonucu, koronavirüsün diyabet hastalığına davetiye çıkardığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 05:14:00 -
Koronavirüs diyabete de davetiye çıkarıyor

Avustralya Melbourne Üniversitesi ve Londra Kraliyet Koleji başta olmak üzere birçok araştırma kurumu tarafından yapılan ortak bir çalışma sonucu, koronavirüsün diyabet hastalığı gelişme riskini arttırdığı tespit edildi.

New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, bu risk artışına koronavirüsün hücrelere yayılmasını sağlayan 'ACE-2' isimli proteinin sebep olduğu belirtildi. Diyabet hastası kişilerin ise koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu bilgiler arasında yer aldı.

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