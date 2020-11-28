  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüs denetimlerinde 'bileklik' önlemi
Gündem

Koronavirüs denetimlerinde 'bileklik' önlemi

Bartın Valiliği, kentteki pozitif vakalar ve temas sebebi ile karantinada olanların evde kalmalarını sağlamak amacı ile 'bileklik' uygulaması başlatarak yeni bir önlem aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:45:00 - 2020-11-28 20:53:22
Koronavirüs denetimlerinde 'bileklik' önlemi

Bartın Valiliği evde olmaları gerekirken karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşları yakalayabilmek amacı ile 'bileklik' uygulamasına başladı. Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkanlarla, temas sebebi ile karantinada olan vatandaşların koluna kırmızı ya da beyaz barkotlu bileklik takılacak. Yeni uygulamada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişilere kırmızı, pozitif vakalar ile temaslı olan kişilere ise beyaz bileklik takılacak.

Vatandaşlara 'ihbar edin' çağrısı yapıldı

Öte yandan Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile Bartınlılara; sokak, market ve diğer alanlarda kolunda kırmızı ya da beyaz bileklik olan kişilerin ihbar edilmesi çağrısında bulunuldu. Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkan şahıslara karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem başlatılarak bu kişilerin karantina yurduna sevkleri sağlanacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fakir öldü dediler, serveti dudak uçuklattı! İşte Maradona'dan kalanlar...
Spor

Fakir öldü dediler, serveti dudak uçuklattı! İşte Maradona'dan kalanlar...

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer a..
Şanlıurfa'da HDP ile ittifak yapan Karamollaoğlu'ndan ittifakı sarsacak çıkış
Siyaset

Şanlıurfa'da HDP ile ittifak yapan Karamollaoğlu'ndan ittifakı sarsacak çıkış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP ile ittifak yapmayacaklarını söyleyerek şaşırttı. Saadet Partisi, 31 Mart Yerel Seçiml..
Kritik isim öldürülmüştü... Netanyahu'dan savaş sinyali! Resmen duyurdu
Dünya

Kritik isim öldürülmüştü... Netanyahu'dan savaş sinyali! Resmen duyurdu

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, suikast sonucunda öldürüldü. Suikast haberinin gelmesinin ardından gözlerin..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay