Koronavirüs denetimlerinde 'bileklik' önlemi

Bartın Valiliği evde olmaları gerekirken karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşları yakalayabilmek amacı ile 'bileklik' uygulamasına başladı. Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkanlarla, temas sebebi ile karantinada olan vatandaşların koluna kırmızı ya da beyaz barkotlu bileklik takılacak. Yeni uygulamada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişilere kırmızı, pozitif vakalar ile temaslı olan kişilere ise beyaz bileklik takılacak.

Vatandaşlara 'ihbar edin' çağrısı yapıldı

Öte yandan Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile Bartınlılara; sokak, market ve diğer alanlarda kolunda kırmızı ya da beyaz bileklik olan kişilerin ihbar edilmesi çağrısında bulunuldu. Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkan şahıslara karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem başlatılarak bu kişilerin karantina yurduna sevkleri sağlanacak.