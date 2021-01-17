Koronavirüs bugün kaç vaka var? Koronavirüs güncel tablo 17 Ocak
Koronavirüsten kaç kişi vefat etti? Koronavirüs salgınında vakalar artan tedbirlerle birlikte düşüşe geçti. Milyonlarca kişi bugün kaç vaka olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Koronavirüs güncel vaka sayısı | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta tespit edildi. İlk vakanın ardından her akşam Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?
Koronavirüs bugün kaç vaka var? Koronavirüs güncel tablo 17 Ocak
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi.