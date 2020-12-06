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Sağlık Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? | Koronavirüs 6 Aralık tablo
Sağlık

Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? | Koronavirüs 6 Aralık tablo

Koronavirüs güncel hasta sayısı | Türkiye'de ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı resmi verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, 6 Aralık koronavirüsten kaç kişi vefat etti? | Koronavirüs günlük vaka sayısı | Koronavirüs son durum

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:24:00 -
Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? | Koronavirüs 6 Aralık tablo

Koronavirüs son durum 6 Aralık | Koronavirüs salgını sebebiyle her gün birçok vatandaşımız yaşamını yitiriyor. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? | Koronavirüs 6 Aralık tablo

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu, son 24 saatte 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir." ifadelerini kullandı.

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