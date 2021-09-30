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Sağlık Koronavirüs bitmeyecek mi? Korona salgını biter mi?
Sağlık

Koronavirüs bitmeyecek mi? Korona salgını biter mi?

Korona ne zaman biter? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Geride kalan süreçte ülkemizde yaklaşık 64 bin kişi bu hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi. Aşılamada gelinen noktayla birlikte kısıtlamalar kalktı. Pek çok kişi maskelerin çıkacağı günü iple çekmeye başladı. Peki, salgın bitecek mi? Korona bir gün biter mi?

Yeniakit Publisher
2021-09-30 17:28:00 -
Koronavirüs bitmeyecek mi? Korona salgını biter mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde milyonlarca doz aşı uygulandı. Aşılamada gelinen nokta ve aşı olmayanlara yönelik PCR zorunluluğuyla birlikte hayat maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla normalleşmeye başladı. Milyonlar salgının ne zaman biteceğini ise merak ediyor. Peki, bir gün korona biter mi?

Koronavirüs bitmeyecek mi? Korona salgını biter mi?

BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, dünyanın Kovid-19'dan korkarak yaşamaması gerektiğini söyledi.

Türeci, "The CNBC Conversation" programında Kovid-19 salgını ve aşı konularında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'un "halihazırda kontrol edilir hale gelmeye başladığını" vurgulayan Türeci, "salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini, koronavirüsün birkaç yıl daha bizlerle beraber olacağını" ifade etti.

Özlem Türeci, BioNTech'in Kovid-19'un "yeni varyantlarını sürekli değerlendirmeye aldığını ve başka varyantların da ortaya çıkacağını" belirterek "Şu anda mevcut tüm varyantlar için, azalan bağışıklık yanıtını tekrar yüksek seviyelere çeken destek dozları tek başına koruyucu görünüyor." diye konuştu.

Türeci, öte yandan, varyantları gözlemlemek zorunda olduklarını, yeni ortaya çıkacaklarda durumun bu olmayabileceğini, böyle bir şey yaşanması halinde yeni varyanta adapte olmak konusunda hızlı davranabilmek amacıyla kendilerini hazırladıklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınından çıkış yoluna kılavuzluk edecek daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarına işaret eden Türeci, gelecekte destek dozlarının "her 12 ila 18 ayda bir" yapılabileceğini öngördü.

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