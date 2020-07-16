Koronavirüs bitiyor mu? | Koronavirüsün biteceği tarih açıklandı!
Koronavirüs bitecek mi? Aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü andan bu yana milyonlarca kişi her gün aynı sorunun cevabını araştırıyor: Koronavirüs ne zaman bitecek? Vaka sayılarında son günlerde bir düşüş yaşanıyor bu ise hastalığın bitmesi adına umut veriyor. Konu hakkında Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’nün yaptığı açıklama ise milyonları heyecanlandırdı.
Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından hastalığın ne zaman biteceği, yaşamlarımızın ne zaman eski haline döneceği merak edilmeye başladı. Aşı ve ilaç çalışmaları sürerken uzmanlar 10 Mart öncesine dönmek için uzun bur zamana ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Peki, koronavirüs salgını ne zaman biter?
Koronavirüs bitiyor mu? | Koronavirüsün biteceği tarih açıklandı!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü salgının seyri konusunda önemli bir açıklama yaptı.
Özlü, “Şu anda hepimizin üzerinde yoğunlaşması gereken husus virüsten korunmak. Salgın devam etsin ama biz kendimizi korursak virüse yakalanmayız. Hepimiz dikkat edersek de salgını durdururuz. Hepimiz buna dikkat edersek virüs bulaşmaz, 15-20 gün içerisinde de virüs kaybolur gider, salgın da durur” dedi.