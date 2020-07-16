Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından hastalığın ne zaman biteceği, yaşamlarımızın ne zaman eski haline döneceği merak edilmeye başladı. Aşı ve ilaç çalışmaları sürerken uzmanlar 10 Mart öncesine dönmek için uzun bur zamana ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Peki, koronavirüs salgını ne zaman biter?

Koronavirüs bitiyor mu? | Koronavirüsün biteceği tarih açıklandı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü salgının seyri konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Özlü, “Şu anda hepimizin üzerinde yoğunlaşması gereken husus virüsten korunmak. Salgın devam etsin ama biz kendimizi korursak virüse yakalanmayız. Hepimiz dikkat edersek de salgını durdururuz. Hepimiz buna dikkat edersek virüs bulaşmaz, 15-20 gün içerisinde de virüs kaybolur gider, salgın da durur” dedi.