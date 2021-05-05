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Sağlık Koronavirüs bitecek mi? Hayat ne zaman eskiye döner?
Sağlık

Koronavirüs bitecek mi? Hayat ne zaman eskiye döner?

Koronavirüs bu sene biter mi? Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Salgın sebebiyle eski günlere özlem duyanların ortak sorusu ‘korona ne zaman bitecek?’ oluyor. Peki, koronavirüs biter mi? Korona tamamen yok olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:05:00 -
Koronavirüs bitecek mi? Hayat ne zaman eskiye döner?

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, her gün binlerce can kaybına sebep oluyor. Son dönemde özellikle Hindistan’da yaşanan vefatlar tüm dünyayı kaygılandırıyor. Milyonlarca kişi bu hastalığın ne zaman sona ereceğinin cevabını arıyor. Peki, korona biter mi?

Koronavirüs bitecek mi? Hayat ne zaman eskiye döner?

Wall Street Journal'ın düzenlediği sanal etkinlikte konuşan Uğur Şahin, salgının sona ereceği tarihle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahin, “Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır" dedi.

Uğur Şahin, "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün" diye konuştu.

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