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Gündem Koronavirüs birinciliği Ankara’ya yakışmadı!
Gündem

Koronavirüs birinciliği Ankara’ya yakışmadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada Ankara’da korona vakalarının İstanbul’u ikiye-üçe katlayacak kadar arttığını açıklamasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirerek, “Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor!” ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:04:00 -
Koronavirüs birinciliği Ankara’ya yakışmadı!

 Göksel Çağlav  Ankara 

Koca’nın açıklamasını ve alınması gereken önlemleri Akit’e değerlendiren Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Ankara’daki vakaların İstanbul’u ikiye-üçe katlamasının çok önemli olduğuna ve dikkat çekici bir gelişme olduğuna işaret ederek, “Herkes genelde nüfus yoğunluğu ve birim alana düşen insan sayısındaki fazlalık nedeni ile İstanbul’un, tatil bölgelerindeki illerin ve mevsimlik işçi sayısı artışı olduğu Ordu, Rize, Trabzon gibi illerin vaka sayısında artışı beklerken Ankara’da vakaların yükselmesi, bir anda ‘neler oluyor?’ sorusunu akıllara getirdi. Ankara’da toplu taşımada uzun zamandır insanlar öyle seyrek oturma, yaklaşmama kuralını umursamadan seyahatlerine devam etmekteydi.

Dolmuşlarda ve otobüslerde ayaktaki insan sayısı hayli fazlaydı. Sonuçta ticari kaygılar önlemlerin önüne geçmiş, 10 yolcu ile seyahat edilmesi gereken yere 25 kişi alarak devam etmek ve para kazanmak insan hayatının önüne geçmişti. Tatilden dönen, memleketlerinden dönen insanlar hiç de az değildi. Gelenler de sadece yolda yürürken maske takmakta, insanlar ile bir araya geldiğinde o maske hemen çıkarılıp kola takılmakta ya da cebe konmakta. Restoran, kafe ya da diğer tesislerde iki kişilik masalara 7-8 arkadaş birden oturup maskeleri de çıkardı mı her şey bitiyor. İşletme de ticari kaygılarla susunca alınan önlemlerin hiçbir işe yaramadığı ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.  


Yeni Akit Gazetesi
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