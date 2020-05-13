Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 293 bin 533 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 milyon 363 bin 545 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 613 bin 534...

Koronavirüste son durumu ve gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz;

- İngiltere toplamda 229 bin 705 vakayı 33 bin 186 ölümü doğruladı.

Virüs bir ülkeye daha sıçradı

- Salgın bütün dünyayı etkisi altına alırken bir ülkede daha Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. Afrika'nın güneyindeki Lesotho, ilk Kovid-19 vakasını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;ülkeye Güney Afrika ve Suudi Arabistan’dan giriş yapan turistlere 81 test yapıldığı belirtildi. Bu gezginlerden birinin testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler

- Güncel verilere göre Kiribati, Marshall Adaları, Kuzey Kore, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Adaları, Tonya, Türkmenistan, Tuvalu ve Vanuatu’da corona virüsü vakası tespit edilmedi.

- İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki toplam can kaybının 6 bin 783'e, vaka sayısının ise 112 bin 725'e ulaştığını açıkaldı.

- İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.

RUSYA'DA FELAKET SÜRÜYOR

- Rusya son 24 saatte 10 bin 28 yeni vaka, 96 yeni ölüm bildirerek toplamda 242 bin 271 vakayı 2212 ölümü doğruladı. Ülkede son 11 gün boyunca günlük vaka artış hızı 10 binin altına düşmedi.

- Brezilya toplamda 178 bin 214 vakayı, 12 bin 461 ölümü doğruladı.

- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a vaka sayısı ise 16 bin 529'a yükseldi.

AVRUPA, AMERİKA VE TÜRKİYE'DE SON DURUM

- Türkiye'de vaka sayısı 141 bin 475, ölü sayısı 3 bin 894 oldu.

- Worldometers verilerine göre; ABD'de Kovid-19 salgınında can kaybı 83 bin 425'e, vaka sayısı ise 1 milyon 402 bin 636'ya yükseldi.

- İngiltere toplamda 229 bin 705 vakayı 33 bin 186 ölümü doğruladı.

- Almanya'da toplam ölü sayısı 7 bin 738'e vaka sayısı ise 173 bin 171'e fırladı.

- Fransa'da vaka sayısı 178 bin 225'e, ölü sayısı 26 bin 991'e çıktı.

- Hollanda'da vaka sayısı 42 bin 984'e ulaşırken, ölü sayısı 5 bin 510 oldu.

- Belçika'da vaka sayısı 53 bin 981 olurken ölü sayısı 8 bin 843'e yükseldi.

- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 30 bin 911'e, vaka sayısı ise 221 bin 216'ya yükseldi.

- Çin toplamda 82 bin 926 bin vakayı ve 4 bin 633 ölümü doğruladı.

- Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bin 968'e, ölü sayısı 657'ye yükseldi.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 98'e, vaka sayısı ise 6 bin 980'e çıktı.