  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Normalleşmede 4 kriteri açıkladı
Sağlık

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Normalleşmede 4 kriteri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendiren, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, restoran ve kafelerde süre kısıtlaması olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:11:00 - 2021-02-17 21:19:06
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Normalleşmede 4 kriteri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Afşin Emre Kayıpmaz kademeli normalleşmenin ne anlama geldiğini CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi. İşte Kayıpmaz'ın açıklamaları:

Bundan sonra yerine karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama, yeni servis yatışlarına göre artış ve azalma göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıt lamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak. İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir. Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilir. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoren ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir.

Normalleşme sürecini 4 kriter belirleyecek

İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;

Düşük risk

Orta risk

Yüksek risk

Çok yüksek risk

Riske göre kısıtlamalar esnetilecek

Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

678

normalleşme .çok erken mayıs ayında ancak biraz normalleşme olabilir çünkü yüzlerce mutasyonlu virüs var ülkede dünyada
  • Yanıtla

Hatice

Bunlarinda kisitlamalarindan yasaklarindan biktik bir yilin icinde insanlar bunalim geciriyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ahmet Davutoğlu'dan Gara üzerinden istismar siyaseti!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'dan Gara üzerinden istismar siyaseti!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gara operasyonu üzerinden istismar siyaseti yaparak, operasyonun başarısız olduğunu söyledi...
Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı
Gündem

Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı

HDP üyesi Mazlum Gök'ün terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine katıldığı belirlendi. Aynı zamanda Gök'ün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki azınl..
Türk SİHA'lar sahadan silmişti! Rusya'da canlı yayına çıkardılar
Dünya

Türk SİHA'lar sahadan silmişti! Rusya'da canlı yayına çıkardılar

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin sahadan sildiği Rus hava savunma sisteminin görüntülerini, resmi televizyon canlı yay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay