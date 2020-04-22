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Koronavirüs Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirler için bir rehber yayınladı.

2020-04-22 16:08:00 -
Koronavirüs Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (Kovid-19) Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun rehberine göre;

- Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir. Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır.

-İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir.

-Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır.

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