Koronavirüs salgını sebebiyle her gün binlerce can yaşamını yitiriyor. Salgının yeni merkez üssü Güney Amerika oldu. Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte salgının güneyden tekrar kuzey yarım küreye dönmesi bekleniyor. Yaz aylarında salgının güç kaybettiği insanların hızlıca normalleşmesinin doğru olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtiyor.

Koronavirüs belirtileri nelerdir? | Yaz ayında koronavirüs belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, virüsün aynı güce sahip olduğunu ve kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. İlhami Çelik ise salgın ile mücadelenin hala devam ettiğini birinci dalganın hala bitmediğini vurguladı. Bununla birlikte yaz geldiğinden dolayı insan vücudunun biraz daha dirençli olduğunu ifade eden İlhami Çelik, "Yazın çok fazla zatürre ve solunum sıkıntısı yaşamadığımız için virüsün etkisi bu şekilde gözüküyor. Yoğun bakım ünitelerinde halen tedavi gören hastalarımız var. Ortalama 70 yaş üzerinde ölüm görüyorduk, ancak kendi hastanemizde 50 yaş civarında kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Virüsün hastalık yapıcı etkisinde azalma söz konusu değil."

Salgında yeni belirtilerin ortaya çıktığını belirten Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Uluslararası vakalar var. Nörolojik semptomlar bunlardan bir tanesi. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu. Klasik olan öksürük, ateş ve nefes darlığı idi. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz; ama bunların yanında bulantı, kusma ve ishali de görüyoruz. Ciltte döküntü, koku kaybı da halen görülen semptomlar. Mayıs'ta çok sık kemik ve eklem ağrıları yoğun görülmeye başlanmıştı. Haziran ayı itibarıyla yüksek ateş belirtisi devam ediyor" dedi.