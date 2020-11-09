Koronavirüs aşısıyla ilgili dikkat çeken sözler
Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, açıklanan koronavirüs aşılarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan'dan dikkat çeken ifadeler geldi.
Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 'koronavirüs tezgahı'na işaret etti, vu bu 'tezgahın' anlaşılmadan yeni küresel düzenin anlaşılamayacağını belirtti.
Murat Akan, dikkat çeken tweetinde şu iddialarda bulundu:
"BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurdu. Yani aşı hazır! Peki Trump ne demişti? 'Aşıyı ben gittikten sonra açıklayacaklar.' Yok yok komple teorisi"
İşte o paylaşım: