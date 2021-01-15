Koronavirüs aşısı yan etkileri | Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac aşısına ülkemizde acil kullanım onayı verildi. 13 Ocak Çarşamba akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı oldu. 14 Ocak Perşembe günü ise 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da koronavirüs aşısı oldu. 14 Ocak’ta 285 bin sağlık çalışanının aşı olduğu duyuruldu. Aşı takvimine göre sırasını bekleyen vatandaşlar ise CoronaVac aşısının yan etkisinin olup olmadığını, kimi nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı baş ağrısı ateş yapıyor mu?

Koronavirüs aşısının yan etkisi oldu mu?

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs aşısının yan etkisi olup olmadığını açıkları. Aşı olan sağlık çalışanları arasında yer alan Kayıpmaz, “Baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeyen yan etkiler 48 saat içinde sonlanıyor. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor" diye konuştu.