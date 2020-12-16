Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada büyük bir mücadele sürüyor. Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Salgına karşı pek çok aşı geliştirildi. Bazı ülkeler aşılama çalışmalarına başladı. Ülkemizde faz 3 çalışmaları açıklandıktan ve testlerden geçirildikten sonra ilk olarak Çin aşısı yapılacak. Peki, koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir?

Koronavirüs aşısının yan etkileri neler?

Ülkemizde hem Sinovac hem de Pfizer BioNTech aşılarınını faz 3 çalışmaları yapıldı. Sinovac aşısı için gönüllü olanlar; aşı bölgesinde kızarıklık, bir iki gün süren halsizlik bazı kişilerde ise 37 derecede seyreden ateş olduğunu ifade ediyor. Ancak Çin Faz 3 sonuçlarını resmi olarak henüz açıklamadı.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 isimli aşının ise kullanım kılavuzu yayınlandı. Her aşıda olduğu gibi Alman aşısında da bir takım yan etkiler var. Talimatlarda aşının yan etkileri olarak; baş ağrısı, titreme, ateş, yorgunluk, bulantı, kas ve eklem ağrısı gösterildi.